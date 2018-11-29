Снова "Триумф": кадры учений в Астраханской области

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы ЗРК С-400 "Триумф". Боевые расчеты успешно поразили скоростные цели. В качестве мишеней были использованы ракеты "Бекас", "Кабан" и "Армавир".
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" ударили по условному противнику с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы ЗРК С-400 "Триумф". Боевые расчеты успешно поразили скоростные цели. В качестве мишеней были использованы ракеты "Бекас", "Кабан" и "Армавир".
Сильный ливень подтопил участки дорог в районе поселка Бзыбь и на территории Рицинского реликтового Национально парка.
В Сухумском питомнике, в котором содержится около 600 обезьян, начался отопительный сезон.
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Кадры того, как лев пытается отбиться от стаи гиен, вошли в цикл документальных фильмов Дэвида Аттенборо.
Как в Сухумском питомнике обезьян готовятся к зиме, какие виды приматов более чувствительны к холодам и как меняется их рацион - в материале Sputnik Абхазия.
Независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в Грузии.
Независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в Грузии.
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Власти Узбекистана решили присоединиться к Конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.
В эстонском Тарту начались флагманские учения НАТО по киберзащите Cyber Coalition — одни из самых крупных в мире.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал исход президентских выборов в Грузии.
В ряде районов Азербайджана проходят рейды против лиц, занимающихся незаконной охотой. Нарушителей наказывают крупными штрафами.
Режиссер киноленты "Спитак" о разрушительном землетрясении в Армении 1988 года Александр Котт признался, о чем снимал фильм.