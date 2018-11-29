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Снова "Триумф": кадры учений в Астраханской области

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© Фото : Ruptly

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" ударили по условному противнику с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы ЗРК С-400 "Триумф". Боевые расчеты успешно поразили скоростные цели. В качестве мишеней были использованы ракеты "Бекас", "Кабан" и "Армавир".



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