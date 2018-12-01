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Испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО

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© Foto/ Screenshot: Минобороны России

Новая ракета системы ПРО успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

На видео показан момент пуска ракеты.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".



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