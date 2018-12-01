Испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО

Новая ракета системы ПРО успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

На видео показан момент пуска ракеты.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".