Инженер собрал говорящего ''Терминаторa'' в Перми

Инженер из Перми Александр Осипович построил робота, который выглядит как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона. ''Терминатор'' может разговаривать, самообучаться и вести ''осмысленный'' диалог.
Выглядит изделие, как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона.
Инженер из Перми Александр Осипович построил робота, который выглядит как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона. ''Терминатор'' может разговаривать, самообучаться и вести ''осмысленный'' диалог.
На нем он мечтает посетить планету 10/7, которую описал в своей книге.
В концерте примут участие победители и лауреаты республиканских конкурсов, а также государственный Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян.
Новая ракета системы ПРО успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Ранее Рахим Куриев отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, но рекорд официально не был зафиксирован.
Фестиваль прошел в рамках государственной программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества".
Показ спектакля "Абхазы мы, абхазы" Абхазского государственного Молодежного театра состоится 3 декабря в 18:30.
Ранее во время визита в Стамбул Владимир Путин принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.
В Казахстане суд оправдал жительницу Усть-Каменогорска, которую обвинили в колдовстве.
Родственникам вандала, сломавшего инсталляцию "Я люблю Бишкек!" пришлось возместили ущерб городу в размере 860 долларов.
Беларусь и Россия согласовали текст проекта соглашения о взаимном признании виз третьих стран.
Москва призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку преследованию властями Латвии журналиста Юрия Алексеева.
Литва стала лидером Евросоюза по переработке пластиковых отходов, среди отстающих – Финляндия и Эстония.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил в отставку двух своих советников.
В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.
Финансовые переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти в 1,5 раза и превысить 7 миллиардов долларов.
Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.