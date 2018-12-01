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Инженер собрал говорящего ''Терминаторa'' в Перми

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© Foto / Ruptly

Выглядит изделие, как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона.

Инженер из Перми Александр Осипович построил робота, который выглядит как модель Т-800 из легендарного фильма Джеймса Кэмерона. ''Терминатор'' может разговаривать, самообучаться и вести ''осмысленный'' диалог.



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