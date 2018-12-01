Писатель-фантаст построил космический корабль у себя в саду

На нем он мечтает посетить планету 10/7, которую описал в своей книге.

87 летний Лусио Баллестерос построил космический корабль в саду.

Диаметр аппарата - 20 метров, вес 1200 киллограмм. В корабль встроены 32 солнечные батареи. Общая стоимость материалов около 100 тысяч евро.

Так писатель-фантаст создал лучшую иллюстрацию к своим книгам.

"Мои соседи не знали, что я делаю. Они проходят мимо и видят это, но им не интересно, с ними можно говорить только о коровах. Для соседей я не существую, они знают меня только потому, что видят меня здесь", - делится мыслями Баллестерос.