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Запуск и пристыковка корабля "Союз МС-11" к МКС

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© RUPTLY.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14:31 с Байконура.

Корабль "Союз МС-11" с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн пристыковался к Международной космической станции.

Старт экипажа пришлось назначить чуть ранее планировавшегося срока. По планам "Союз МС-11" должен был прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля "Союз МС-09".

Олегу Кононенко предстоит выполнить несколько задач, которыми не смог заняться Овчинин. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым он выйдет в открытый космос.



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