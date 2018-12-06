Ночной полет МиГ-31 в стратосфере запечатлели на видео

Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота в сложных метеоусловиях отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.
Летчики Тихоокеанского флота России отработали электронные пуски ракет по условному нарушителю воздушного пространства.
Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота в сложных метеоусловиях отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.
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Пятилетняя жительница Владикавказа стала победительницей конкурса красоты и талантов "Юная Мисс Мира-2018".
Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщение ряда СМИ о якобы срыве сделки по покупке российских ракетных систем "Бал-Э".
И.о. министра иностранных дел Армении и глава МИД Азербайджана провели встречу в Милане. О чем договорились?