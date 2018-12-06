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Ночной полет МиГ-31 в стратосфере запечатлели на видео

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Летчики Тихоокеанского флота России отработали электронные пуски ракет по условному нарушителю воздушного пространства.

Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота в сложных метеоусловиях отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.



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