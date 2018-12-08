Вокруг него весь мир кружит: "четырехлетки" рассказали о Sputnik

Четырехлетние подопечные Сухумского детского сада рассказали корреспондентам Sputnik Абхазия, что такое спутник.
"Спутник желтый и круглый, кружится вокруг нашей оси. Спутник дает интернет", – рассказал Дима.
Четырехлетняя Сария же считает, что спутник оранжевого цвета и похож на торт.
"Он может стрелять и крутится вокруг Земли", – отметила девочка.
По мнению Насти, спутник дает информацию разную, а еще он находится в космосе.
"Он белого цвета. Мне нравится спутник, если бы не было спутника, то я не смогла бы смотреть "Лучше всех", – сказала она.