Вокруг него весь мир кружит: "четырехлетки" рассказали о Sputnik

8 декабря информационному агентству Sputnik Абхазия исполняется четыре года. Ровесники Sputnik, четырехлетние воспитанники детского сада "Красная шапочка" рассказали, что такое, по их мнению, спутник.

Четырехлетние подопечные Сухумского детского сада рассказали корреспондентам Sputnik Абхазия, что такое спутник.

"Спутник желтый и круглый, кружится вокруг нашей оси. Спутник дает интернет", – рассказал Дима.

Четырехлетняя Сария же считает, что спутник оранжевого цвета и похож на торт.

"Он может стрелять и крутится вокруг Земли", – отметила девочка.

По мнению Насти, спутник дает информацию разную, а еще он находится в космосе.

"Он белого цвета. Мне нравится спутник, если бы не было спутника, то я не смогла бы смотреть "Лучше всех", – сказала она.