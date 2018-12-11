Лихо закрутил: автомобиль сорвался в занос в центре Сухума и въехал в здание

Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума. На кадрах водитель белого мерседеса сделал несколько кругов на проспекта Леона в Сухуме, после чего не справился с управлением и врезался в здание.
Виражи сухумского лихача попали на видео.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума. На кадрах водитель белого мерседеса сделал несколько кругов на проспекта Леона в Сухуме, после чего не справился с управлением и врезался в здание.
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Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.