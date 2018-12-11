Выживший: смотрите как спасали хромого жеребенка в Агудзере

Жеребенка с поврежденной ногой, который больше месяца бродил по улицам Агудзеры, удалось поймать и доставить в конно-спортивную школу в Ачадаре.

Больше месяца назад жительница поселка Дранда Юлия Гончарова увидела хромающего жеребенка, который бродил по улицам поселка Агудзера вместе со взрослыми лошадьми. Подойдя ближе, она обратила внимание, что нога животного травмирована и сильно распухла. Девушка попыталась найти хозяина, но сделать это ей не удалось.

Она разместила информацию в социальных сетях. Жеребенка прозвали Тудисаем. По словам Юлии, это имя переводится, как "свободный ветер".

На призыв о помощи откликнулось несколько человек, но поймать Тудисая так и не удавалось. Сложность была в том, что животное очень пугливое и никого к себе не подпускает. Кроме того, кобыла всячески его защищала от спасателей.

На следующий день, после того как на портале Информационного агентства Sputnik Абхазия появился репортаж о Тудисае, коммунальные службы Гулрыпшского района поймали жеребенка и передали в конноспортивную школу "Леон" в Ачадаре.