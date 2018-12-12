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Наглядно и в деталях: видео испытаний новейших истребителей МиГ-35

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© RUPTLY.

В ходе испытательных полетов самолеты проверяют на аэродинамическую устойчивость и маневренные характеристики.

МиГ-35 – один из редких военных самолетов, способных выполнять сложнейшие многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся боевой обстановки.

Современное бортовое оборудование истребителя позволяет пилоту обнаруживать и вести до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км. Летчик так же способен одновременно поражать до шести воздушных и четырех наземных целей.

В данное время самолеты активно тестируются специалистами летно-испытательного центра Минобороны России и корпорации "МиГ".

Полноценную проверку прошла работа систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также систем бортового радиоэлектронного оборудования.

Теги:
МиГ-35


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