Наглядно и в деталях: видео испытаний новейших истребителей МиГ-35

МиГ-35 – один из редких военных самолетов, способных выполнять сложнейшие многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся боевой обстановки.
Современное бортовое оборудование истребителя позволяет пилоту обнаруживать и вести до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км. Летчик так же способен одновременно поражать до шести воздушных и четырех наземных целей.
В данное время самолеты активно тестируются специалистами летно-испытательного центра Минобороны России и корпорации "МиГ".
Полноценную проверку прошла работа систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также систем бортового радиоэлектронного оборудования.