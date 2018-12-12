"Золотая жила" Абхазии и африканцы: как собирают мандарины

Гулрыпшский цитрусовый совхоз уже отправил в Россию около 400 тонн мандаринов, к Новому году планирует еще до 250 тонн. О том, как "золотые самородки" отправляют в путь, смотрите на видео Sputnik Абхазия.

Сбор мандаринов на цитрусовом совхозе "София" начался еще в начале ноября. Но работы на огромных плантациях пока хватает. Собрано лишь 400 тонн "золотого" урожая.

На гулрыпшских плантациях работают люди из близлежащих абхазских сел и разных городов России, ЛНР, ДНР. В этом году география сборщиков расширилась. Есть даже студенты из Кот-д’Ивуара.

В этом году мандарин много и все высокого качества. Как отмечает заведующий приемным пунктом совхоза Славик Анкваб, около 80 % урожая получился крупного калибра.