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Мягкие и безопасные: как создать елочные игрушки из подручных средств

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Дизайнер Екатерина Луценко показала, как создать мягкие и безопасные елочные игрушки к Новому году.

Для создания елочной игрушки нужно сначала вырезать ее "тело" из картонной бумаги. 

После этого, выкраиваем по контуру ткань. При выкройке необходимо оставить несколько отверстий в местах сгиба.

Третий шаг – выворачиваем ткань и наполняем ее синтепоном. В качестве наполнителя можно использовать вату, холлофайбер или ароматические сухоцветы.

Далее приступаем к декору. Украсить игрушку можно шелковыми лентами или лоскутками ткани. Делаем из них банты и вручную пришиваем к игрушке, по желанию можно добавить к декору бусинки, стразы или винтажные пуговицы.

После того, как игрушка готова, пришиваем к ней ленту или прикрепляем ее горячим клеем к обычной канцелярской прищепке. Заранее можно покрасить прищепку акриловой краской.

"Сшить" Новый год: безопасные игрушки от абхазского дизайнера>>

Мягкая елочная игрушка готова! Можно смело наряжать елку и не бояться, что она с нее упадет, разобьется или потускнеет.



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