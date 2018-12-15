Мягкие и безопасные: как создать елочные игрушки из подручных средств

Дизайнер Екатерина Луценко показала, как создать мягкие и безопасные елочные игрушки к Новому году.

Для создания елочной игрушки нужно сначала вырезать ее "тело" из картонной бумаги.

После этого, выкраиваем по контуру ткань. При выкройке необходимо оставить несколько отверстий в местах сгиба.

Третий шаг – выворачиваем ткань и наполняем ее синтепоном. В качестве наполнителя можно использовать вату, холлофайбер или ароматические сухоцветы.

Далее приступаем к декору. Украсить игрушку можно шелковыми лентами или лоскутками ткани. Делаем из них банты и вручную пришиваем к игрушке, по желанию можно добавить к декору бусинки, стразы или винтажные пуговицы.

После того, как игрушка готова, пришиваем к ней ленту или прикрепляем ее горячим клеем к обычной канцелярской прищепке. Заранее можно покрасить прищепку акриловой краской.

"Сшить" Новый год: безопасные игрушки от абхазского дизайнера>>

Мягкая елочная игрушка готова! Можно смело наряжать елку и не бояться, что она с нее упадет, разобьется или потускнеет.