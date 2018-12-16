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Модные наряды, диета и уход за копытцами: мини-пиг стал звездой Instagram

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Звезда соблюдает овощную диету, хозяйка стрижет ей копытца, шьет новогодние наряды накануне года Свиньи и рядит в Деда Мороза.

Карликовой свинье (мини-пигу) Джузеппе всего полгода,а она уже звезда интернета. На ее странице в Instagram уже 62,7 тысячи подписчиков.

Труден путь к славе для поросенка - звезде надо соблюдать диету.

Внешний вид популярного поросенка безупречен. Как всякая звезда, Джузеппа капризна.

"Это сложное животное. Нужно им заниматься, воспитывать. У свиней бывает депрессия, если вы мало с ними общаетесь, то они могут даже умереть", - поделилась опытом хозяйка свинки.

Карликовые свиньи живут до 25 лет. Хозяйка поросенка надеется, что в год свиньи вес Джузеппы будет расти не так быстро, как количество ее подписчиков.



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