Минимум слов: кадры с "закрытого" показа "Хаджи-Мурата" в РУСДРАМе

Знаменитая "кавказская" повесть Льва Толстого "Хаджи-Мурат" практически не ставилась на театральных подмостках и не была экранизирована.
Спектакль не носит характер буквальной инсценировки произведения Льва Толстого, постановка стала высказыванием режиссера, художника-постановщика, отталкивающихся от пьесы автора.
Режиссер Адгур Кове и художник Батал Джапуа предлагают неожиданный взгляд на гениальное произведение. Глубокий, выразительный и эмоциональный спектакль, решенный универсальным языком театра - пластическим, образным, метафоричным - знаменует новый этап в истории РУСДРАМа.
Премьера спектакля "Хаджи-Мурат" состоится 17 и 18 декабря в 19:00.