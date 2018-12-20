С допустимым отклонением: кадры успешного приземления "Союза МС-09" в Казахстане

Корабль привез напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции.

Они приземлились в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09".

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09", возвратившийся с экипажем МКС в четверг, перелетел расчетную точку посадки на 20 километров. Это может быть связано с сильным ветром на участке снижения спускаемого аппарата под парашютом.

Вместе с экипажем на Землю в корабле "Союз МС-09" доставлены взятые российскими космонавтами в ходе выхода в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека, в котором ранее было обнаружено отверстие.