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"А ля рюс": кондитер из Челябинска придумал шоколадные пельмени с водкой

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© Видео AP

Внутри шоколадных пельменей - водочно-лимонная начинка.

Житель Челябинска создает самые русские конфеты.

"Пельмени с водкой - это что-то такое русское, традиционное. А еще есть поговорка, что пельмени - это конфеты для мужчин. Ну и все сложилось", - говорит создатель конфет Владислав Новиков-Барковский.

Владислав - рекламный дизайнер, поэтому к проработке концепции он подошел серьезно. Он мечтает о том, чтобы его продукция встала в один ряд с матрешкой и шапкой-ушанкой.

Челябинец анонсировал "пельмени" в социальных сетях и получил положительный отклик.

Теги:
конфеты


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