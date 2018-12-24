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Новогоднее настроение: что RT подарил Трампу на Рождество

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© Видео RT Russian

Рождество и Новый год — это время чудес и подарков, которые приятны даже президенту США.

RT решил пофантазировать, что может произойти утром 25 декабря, когда в Овальном кабинете американский президент Дональд Трамп устроится около нарядной ёлки, чтобы разобрать подарки, и обнаружит среди прочих презент с фирменной зелёной ленточкой.

Теги:
RT, Дональд Трамп


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