Новогоднее настроение: что RT подарил Трампу на Рождество

RT решил пофантазировать, что может произойти утром 25 декабря, когда в Овальном кабинете американский президент Дональд Трамп устроится около нарядной ёлки, чтобы разобрать подарки, и обнаружит среди прочих презент с фирменной зелёной ленточкой.
Рождество и Новый год — это время чудес и подарков, которые приятны даже президенту США.
RT решил пофантазировать, что может произойти утром 25 декабря, когда в Овальном кабинете американский президент Дональд Трамп устроится около нарядной ёлки, чтобы разобрать подарки, и обнаружит среди прочих презент с фирменной зелёной ленточкой.
Индонезия не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.
Зимний Арт-маркет, в котором изделия ручной работы представили 75 участников, проходил в Сухуме с 22 по 23 декабря.
Юный Максим виртуозно владеет шашкой и скачет на коне, что помогло ему возглавить казачий отряд.
23 декабря в России отмечают День дальней авиации Военно-космических сил страны.
Местонахождение автохулиганов было уставлено сотрудниками полиции менее чем через сутки.
Военная инфраструктура России сейчас создается на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова.
О том, как появились и исчезли абхазские боны и для чего создавался первый абхазский кредитный документ, читайте в репортаже Асиды Квициния.