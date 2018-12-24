Деньги, сладости и хендмейд: какие в Абхазии будут дарить подарки узнал Sputnik

Корреспонденты Информационного агентства Sputnik Абхазия провели опрос среди жителей республики о том, какие и кому они будут делать подарки на Новый год.

Анжела Патарая из Сухума уже определилась с тем, что подарит своим родителям – это будут денежные подарки, а друзьям планирует приготовить что-нибудь сладкое.

Мать шестерых детей Зуля Пачалия призналась, что выделить бюджет на такое количество подарков к Новому году сложно, но сделать это все равно придется. Для самых маленьких они с супругом планируют уложиться в общем в пять тысяч рублей, а на подарки для старшего сына и дочери придется раскошелиться.

Дочь Анны Калягиной все еще верит в Деда Мороза и каждый год пишет ему письма. Чаще всего, добавила Анна, то, что просит ее девочка, не получается достать в Абхазии и приходится заказывать в интернете.