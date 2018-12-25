От зарплат до нефти: президент Абхазии рассказал об итогах 2018 года

На ежегодной итоговой пресс-конференции президент Абхазии Рауль Хаджимба подвел итоги работы в 2018 году. Среди вопросов, которые журналисты адресовали главе государства, были вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности страны.

В частности, Рауль Хаджимба рассказал, что в 2019 году значительная часть бюджетников Абхазии получит прибавку к заработной плате – 6,2%. В первую очередь повышение зарплат коснется образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер республики.

В числе вопросов, на которые ответил президент, был и касающийся добычи нефти в республике. Этот вопрос должен регулироваться государством, подчеркнул Рауль Хаджимба.