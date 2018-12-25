Страшная сила: на Сицилии проснулся вулкан Этна

Как сообщают вулканологи, на юго-восточном склоне вулкана образовалась новая трещина, из которой поднялось черное облако пепла. Из-за этого власти на несколько часов приостановили работу международного аэропорта Фонтанаросса и движение поездов по маршруту Мессина — Катания — Сиракуза.

Сейсмологи зарегистрировали более 150 толчков в зоне знаменитого вулкана на восточном побережье итальянского острова Сицилия, около города Катания.

Самый мощный из них магнитудой 4,0 произошел в 20:26 в понедельник. Эпицентр землетрясения находился на глубине около двух километров, всего в семи километрах от коммуны Рагална.

Вулканический пепел засыпал близлежащие города и селения в Катании.

Этна — самый высокий действующий вулкан Европы, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017-го из-за очередного извержения вулкана на Сицилии пострадали десять человек.