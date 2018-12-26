Вечер в Сухуме: видео для тех, кто еще не был у главной елки Абхазии

В преддверии Нового года у главной елки страны на площади Свободы царит праздничная атмосфера, повсюду иллюминация.

Уже у входа в парк Свободы в Сухуме в глазах рябит от праздничных огней. Иллюминация повсюду. На площади музыка и детский гвалт. Чтобы пробраться к главной елке страны, надо пробраться через "лес" аттракционов.

Среди аттракционов у главной елки есть горка, качели, батут, паровозик и многое другое. Дети также могут полакомиться сахарной ватой или, к примеру, попкорном. А для тех, кому стало прохладно на площади, согревались у небольшого костра.

Многое бесплатно: можно сфотографироваться на троне со Снежной королевой, скатиться с горки, прокатиться на качелях и порезвиться под выступление артистов.

Когда праздник достигает кульминации, в дело вступают Дед Мороз и Снегурочка. Здесь уже новая порция веселых розыгрышей и конкурсов.