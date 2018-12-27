Какую елку выбрать на Новый год: советы агронома

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"Каданс" примет участие в "Конкурсе победителей" в Санкт-Петербурге Международный конкурс детского и юношеского творчества "Конкурс победителей" пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января. 5

Херсонский суд продлил арест Вышинского на месяц Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский встретит Новый год под стражей, суд продлил его арест до 27 января. 13