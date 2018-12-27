15:43 27 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.88
  • EUR78.39
Поиск
Видео

Какую елку выбрать на Новый год: советы агронома

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Sputnik

О том, как выбрать живую елку, смотрите на видео.

Агроном в преддверии новогодних праздников рассказал о том, как выбрать живую елку.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Оранжевое море: рынок абхазских мандаринов
Трансформеры: на выставке в Таллинне представили роботов будущего
Права милиционера в Абхазии
Право имею: что может милиционер Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia