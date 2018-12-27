Трансформеры: на выставке в Таллинне представили роботов будущего

На открывшейся в эстонской столице международной выставке "Город Роботов" представлены уникальные экспонаты, поражающие воображение посетителей.
Международная интерактивная выставка новейших роботов и технологий будущего открылась в Таллинне.
На открывшейся в эстонской столице международной выставке "Город Роботов" представлены уникальные экспонаты, поражающие воображение посетителей.
О том, как выбрать живую елку, смотрите на видео.
В преддверии Нового года у главной елки страны на площади Свободы царит праздничная атмосфера, повсюду иллюминация.
Линейку эксклюзивных товаров с ручной росписью продолжили декоративными тарелками с портретом президента России Владимира Путина. В этой же коллекции представлены тарелки с семьей Николая II.
Индийский художник Сандеш Рангнекар рисует портреты на листьях фикуса. Этому древнему ремеслу он научился у своего отца.
Международный конкурс детского и юношеского творчества "Конкурс победителей" пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский встретит Новый год под стражей, суд продлил его арест до 27 января.
Союз журналистов Абхазии провел брифинг, на котором руководитель организации Руслан Хашиг рассказал о планах на 2019 год и вручил удостоверения новым членам Союза журналистов.