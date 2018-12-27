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Трансформеры: на выставке в Таллинне представили роботов будущего

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Международная интерактивная выставка новейших роботов и технологий будущего открылась в Таллинне.

На открывшейся в эстонской столице международной выставке "Город Роботов" представлены уникальные экспонаты, поражающие воображение посетителей.



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