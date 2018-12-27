Будущее наступило: в Китае открыли отель с роботами

Alibaba Group открыла в Китае отель, где гостей обслуживают роботы. Отель оснащен интеллектуальными устройствами, которые обеспечивают постояльцам комфорт в самых различных сферах быта.
Отель будущего, в котором постояльцев обслуживают роботы, появился в Китае.
Alibaba Group открыла в Китае отель, где гостей обслуживают роботы. Отель оснащен интеллектуальными устройствами, которые обеспечивают постояльцам комфорт в самых различных сферах быта.
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