18:20 28 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.52
  • EUR79.66
Поиск
Видео

Шоколадные вареники с вишней: удивительный новогодний рецепт

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Sputnik

На этих праздниках Sputnik предлагает попробовать особенный рецепт - шоколадные вареники с вишней

Шоколадные вареники с вишней - рецепт для настоящих любителей шоколада! Попробуйте приготовить для вареников с вишней шоколадное тесто - такое блюдо никого не оставит равнодушным.

Можно использовать как свежую так и замороженную вишню.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Альтернативный Новый год: как отметить праздник на пляже
Особая энергия: храм всех религий в Казани притягивает прихожан
Права милиционера в Абхазии
Право имею: что может милиционер Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia