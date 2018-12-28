Шоколадные вареники с вишней: удивительный новогодний рецепт

Шоколадные вареники с вишней - рецепт для настоящих любителей шоколада! Попробуйте приготовить для вареников с вишней шоколадное тесто - такое блюдо никого не оставит равнодушным.
Можно использовать как свежую так и замороженную вишню.
На этих праздниках Sputnik предлагает попробовать особенный рецепт - шоколадные вареники с вишней
Шоколадные вареники с вишней - рецепт для настоящих любителей шоколада! Попробуйте приготовить для вареников с вишней шоколадное тесто - такое блюдо никого не оставит равнодушным.
Можно использовать как свежую так и замороженную вишню.
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