Мучное побоище: кадры с фестиваля-сражения в Испании

Яично-мучную битву традиционно проводят в Испании в так называемый День Простаков 28 декабря.

Одним из обязательных условий традиционного фестиваля-сражения в испанском городе Иби - это военная форма, в которую надеваются мужчины и устраивают "военный переворот". В этот день "военные", гуляя по городу избирают нового мэра, судей, полицейских, собирают налоги и "наказывают" тех, кто не подчиняется. Главное оружие протестующих - мука и яйца.

Согласно легендам, фестиваль-сражение зародился еще в Древнем Риме. В 50-е годы ХХ века празднование этого праздника было прекращено, но 1981 году фестиваль был восстановлен, хотя были внесены некоторые новшества.