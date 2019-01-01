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МЧС России опубликовало кадры спасения пострадавшего в Магнитогорске

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© Sputnik / Стрингер

В Главном управлении МЧС по Челябинской области, рассказали, что сохраняется угроза обрушения части жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа.

Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.

За время спасательной операции в Магнитогорске после обрушения подъезда дома на улице Карла Маркса из-за завалов извлечено 12 человек, из них семь погибших, спасены пятеро –, в том числе один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы. Местонахождение еще 37 человек устанавливается.

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