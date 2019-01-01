Панд близнецов, родившихся в неволе, показали публике

Работники Центра изучения и разведения большой панды заверили, что медвежата Хэ Хэ и Мэй Мэй в отличной форме, они много играют и у них отменный аппетит.
Родившихся в июле панд-близнецов впервые показали публике в Китае
Работники Центра изучения и разведения большой панды заверили, что медвежата Хэ Хэ и Мэй Мэй в отличной форме, они много играют и у них отменный аппетит.
Встреча Нового года, на которую собралось немалое количество жителей и гостей столицы состоялась на площади Свободы в Сухуме.
В Главном управлении МЧС по Челябинской области, рассказали, что сохраняется угроза обрушения части жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа.
В преддверии года Свиньи стало популярным покупать свинок и минипигов в подарок.
В Канаде Санта-Клаус взобрался на ледопад высотой в сто метров.
Госстандарт Абхазии запланировал ряд мероприятий, в рамках которых сотрудники ведомства будут проводить беседы с производителями, допускающими нарушения в работе.
В период новогодних праздников количество пациентов, поступающих с алкогольным отравлением в стационар, увеличивается, рассказала Sputnik Абхазия главный врач Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.
Как рассказали Sputnik медики столичного и районных родильных домов, с 31 декабря до полудня 1 января дети родились в четырех из семи районов Абхазии.