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Панд близнецов, родившихся в неволе, показали публике

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© Видео AP

Родившихся в июле панд-близнецов впервые показали публике в Китае

Работники Центра изучения и разведения большой панды заверили, что медвежата Хэ Хэ и Мэй Мэй в отличной форме, они много играют и у них отменный аппетит.



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