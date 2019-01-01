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МЧС России распространило кадры спасения ребенка из-под завалов в Магнитогорске

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© Видео МЧС РФ

Найденного под завалами в Магнитогорске ребенка эвакуируют в Москву, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Под завалами десятиэтажного дома в Магнитогорске, где накануне прогремел взрыв бытового газа, нашли живого 10-месячного ребенка.

"Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС", — рассказали спасатели.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

По данным Минздрава России, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. В региональном главке МЧС сообщили, что спасенный младенец — девочка, но позже в пресс-службе губернатора пояснили, что это мальчик. Отец ребенка уточнил и возраст — десять месяцев.

Отец младенца перед этим пришел к спасателям и показал примерное место, где мог находиться его сын.

"Я был в тот день на работе, если бы был дома, то меня бы уже не было. <...> Я вышел за другого человека в смену. <…> Сегодня пришел на место, показал спасателям, где примерно искать. Надо было вчера это сделать, но не пустили вчера, была суматоха," — сказал Евгений журналистам.
В больнице находится и его супруга. Он отметил, что они не уходят: "Ждем, скрестив пальцы".

По его данным, ребенок — в реанимации, его обследуют, врачи ничего пока не сообщали о его состоянии.

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