Разбор завалов в Магнитогорске продолжается: люди несут цветы

Число жертв обрушения достигло 21. Ранее было известно о 19 погибших, среди которых два ребенка, 14 из них уже опознаны.

Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске извлекли тела еще двух погибших мужчин.

Число жертв обрушения достигло 21. В городской администрации сообщили, что первые похороны погибших пройдут 4 января.

Сразу после ЧП в больницы Магнитогорска доставили пять пострадавших. Спустя сутки под завалами нашли еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его срочно эвакуировали в Москву. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ребенок находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области, работы ведутся вручную из-за угрозы обрушения.