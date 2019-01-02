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"Моржи" искупались в Байкале и загорали на снегу

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© Видео RUPTLY

Ледяные воды Байкала не смогли оставить экстремалов.

Любители зимнего купания устроили новогодние купания в озере Байкал и пробежку по берегу.

Некоторые даже решили позагорать прямо на снегу.

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