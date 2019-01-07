Ночь перед Рождеством: кадры праздничного богослужения в Сухумском соборе

В ночь на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

Рождественская служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы началась в 23:00. По традиции служба состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Перед праздником верующие держат 40-дневный Рождественский пост.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.