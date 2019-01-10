"Ледяная стена" выросла во дворе дома в Саратове

На днях в доме прорвало трубу с горячей водой, которая быстро застыла на деревьях.

Один из дворов Саратова превратился в "ледяное царство".

В ледяной плен попала иномарка, припаркованная у дома.

Если хозяин не спасет машину, то ее раздавит, но владельца авто здесь не видели давно.