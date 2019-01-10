"Ледяная стена" выросла во дворе дома в Саратове

Один из дворов Саратова превратился в "ледяное царство".
В ледяной плен попала иномарка, припаркованная у дома.
Если хозяин не спасет машину, то ее раздавит, но владельца авто здесь не видели давно.
На днях в доме прорвало трубу с горячей водой, которая быстро застыла на деревьях.
Один из дворов Саратова превратился в "ледяное царство".
В ледяной плен попала иномарка, припаркованная у дома.
Если хозяин не спасет машину, то ее раздавит, но владельца авто здесь не видели давно.
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