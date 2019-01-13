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Ростом с Камаз: голодный морской лев вышел к людям на Камчатке

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© RUPTLY

Увидеть сивучей на Камчатке можно нередко, но обычно люди приходят к животным, а не наоборот.

На видео попало наглое ограбление. Трехметровый морской лев вылез из воды и попробовал залезть в кузов "КамАЗа", где его ждала рыба, а рядом с машиной "на шухере" ждал напарник.

Такое поведение животных спровоцировано человеком, уверены зоологи. Моря — загрязняют, а рыбу — вылавливают.

Морской лев весит несколько тонн. Пережить его нападение для человека практически невозможно. Людей морские львы совершенно не боятся.

Добраться до рыбы в кузове "КамАЗа" льву так и не удалось. Местные жители уверены, что этот визит не последний. В округе сразу три лежбища животных, а это 150 голодных морских львов.

Теги:
Камчатка


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