Девятый вал: беспорядки и протесты охватили города Франции

Участники движения "желтых жилетов" в городах Франции в девятый раз вышли в субботу на акцию протеста, переросшую в столкновения с правоохранителями.

Через три часа после начала манифестанты, пройдя практически весь Париж с юго-востока на северо-запад, мимо площади Бастилии, мэрии, района Оперы Гарнье, пришли к Триумфальной арке.

Часть протестующих принялась забрасывать полицейских бутылками и камнями. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

По последним данным, полиция задержала 240 человек. Им вменяется насилие в отношении полицейских и ношение запрещенного оружия.

В общей сложности во Франции в субботу в акциях протестов приняли участие около 84 тысяч человек. Полиция задержала 240 человек.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.