Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в девятиэтажке в городе Шахты

В результате взрыва один человек погиб, спасатели вытащили из-под завалов семь человек, судьба еще четверых остается неизвестной.

В понедельник утром в одной из квартир на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа.

Разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Продолжается поиск еще четырех человек.

На кадрах частично разрушенный дом видно с нескольких сторон. Также на записи можно увидеть, что обломки осыпались на территорию вокруг здания.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.