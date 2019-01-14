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Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в девятиэтажке в городе Шахты

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© Russia Today

В результате взрыва один человек погиб, спасатели вытащили из-под завалов семь человек, судьба еще четверых остается неизвестной.

В понедельник утром в одной из квартир на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа.

Разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Продолжается поиск еще четырех человек.

На кадрах частично разрушенный дом видно с нескольких сторон. Также на записи можно увидеть, что обломки осыпались на территорию вокруг здания.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

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Теги:
Шахты


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