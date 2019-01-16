Будут танцы: 73-летняя китаянка танцует на пилоне

Китаянка Дай Дали увлекается танцами на пилоне, возраст ей не помеха. В 65 лет она решила заняться новым хобби, а сегодня продолжает ежедневно тренироваться и принимать участие в конкурсах.
Китайская пенсионерка в 73 года увлекается танцами на пилоне.
Китаянка Дай Дали увлекается танцами на пилоне, возраст ей не помеха. В 65 лет она решила заняться новым хобби, а сегодня продолжает ежедневно тренироваться и принимать участие в конкурсах.
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