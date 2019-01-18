Новый друг: президент Сербии подарил Путину породистого щенка

Шарпланинские овчарки известны своими большими размерами, устойчивостью к холоду и храбростью в борьбе с волками и медведями.

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Путин известен любовью к животным. До этого, в октябре прошлого года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.

Шарпланинская овчарка - не служебная собака, так как не поддается сложной дрессировке.

Щенок, которого президент Сербии подарил Владимиру Путину, будет весить около 40 килограммов, когда вырастет, рассказал доктор ветеринарии, судья международного класса из Кинологического союза Сербии Неманья Йованович.