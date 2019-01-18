Еще и реставратор: Путин и Вучич завершили мозаику в храме в Белграде

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически закончили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет установлен в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде.

Президенты двух стран встроили в мозаику фрагменты цветов национальных флагов в нимб Спасителя. После этого автор проекта реставрации народный художник России Николай Мухин сказал двум президентам, что они отныне входят в группу российских мастеров, работающих в храме.

Путин шутливо поинтересовался, когда у реставраторов зарплата, но затем добавил: "Мы будем делать такие вещи безвозмездно".

Художники попросили президентов России и Сербии, а также сербского патриарха Иринея оставить автографы на эскизе образа Спасителя, подчеркнув, что это изображение не является иконой.

По приезду в храм, Путин и Вучич поставили свечи к одной из икон, а затем отправились осматривать его убранство. В конце экскурсии российскому президенту подарили икону Святого Саввы, имя которого носит собор.

Десятки тысяч человек, ожидавших президентов у входа в церковь, не расходились до тех пор, пока Путин и Вучич не вышли оттуда. Лидеру России пришлось взять микрофон и обратиться к ждавшим его сербам. "Спасибо за дружбу", - сказал Путин.

Посещение президентами России и Сербии храма транслировалось на больших экранах, размещенных на улице.