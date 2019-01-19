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К истокам: как азербайджанская художница возрождает забытый вид искусства

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© Sputnik

Азербайджанская художница создает миниатюры, в которых переплелись традиции и современность.

Миниатюру в Азербайджане называют забытым видом искусства, несмотря на то, что тебризская школа (школа персидской миниатюрной живописи, зародившаяся в Тебризе, в восточном Азербайджане - ред.) - одна из самых сильных в мире.



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