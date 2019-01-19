К истокам: как азербайджанская художница возрождает забытый вид искусства

Миниатюру в Азербайджане называют забытым видом искусства, несмотря на то, что тебризская школа (школа персидской миниатюрной живописи, зародившаяся в Тебризе, в восточном Азербайджане - ред.) - одна из самых сильных в мире.
Азербайджанская художница создает миниатюры, в которых переплелись традиции и современность.
Миниатюру в Азербайджане называют забытым видом искусства, несмотря на то, что тебризская школа (школа персидской миниатюрной живописи, зародившаяся в Тебризе, в восточном Азербайджане - ред.) - одна из самых сильных в мире.
В ночь с 18 на 19 января в Абхазии отмечают Крещение Господне - один из главных праздников в христианском мире.
Двое молодых жителей Ирака из-за нехватки рабочих мест придумали проект для молодежи - организовать кафе в автобусе.
Ослабший настолько, что не мог самостоятельно добраться до открытой воды, байкальский тюлень лежал на льду.
Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически закончили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет установлен в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде.
МИД Сирии призывал ООН принять меры в отношении виновных в гибели мирных жителей и прекратить незаконное пребывание международной коалиции войск на территории своей страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский президент не сделал за два года на этом посту столько, сколько он.
Крещение Господне ежегодно отмечают в Абхазии в ночь с 18 на 19 января. Корреспондент Sputnik побывал в Гудаутском храме Покрова Пресвятой Богородицы и на крещенском купании в море.