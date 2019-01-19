К истокам: как азербайджанская художница возрождает забытый вид искусства

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Власти Сирии обратились в ООН из-за авиаударов коалиции МИД Сирии призывал ООН принять меры в отношении виновных в гибели мирных жителей и прекратить незаконное пребывание международной коалиции войск на территории своей страны. 22

Трамп заявил о больших достижениях на посту президента Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский президент не сделал за два года на этом посту столько, сколько он. 29