Самолеты и велосипеды: необычные прически африканского дизайнера

Жительница Кот-д’Ивуара Летиция Ки делает прически по собственным эскизам и снимает процесс на видео.
В ее портфолио прически в виде велосипеда, самолета, снеговика, электролампочки. На аккаунт Летиции в Instagram подписаны более 160 тысяч человек.
Дизайнер моды Летиция Ки из Кот-д’Ивуара прославилась в интернете креативным подходом к своим прическам.
Жительница Кот-д’Ивуара Летиция Ки делает прически по собственным эскизам и снимает процесс на видео.
В ее портфолио прически в виде велосипеда, самолета, снеговика, электролампочки. На аккаунт Летиции в Instagram подписаны более 160 тысяч человек.
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