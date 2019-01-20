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Самолеты и велосипеды: необычные прически африканского дизайнера

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Дизайнер моды Летиция Ки из Кот-д’Ивуара прославилась в интернете креативным подходом к своим прическам.

Жительница Кот-д’Ивуара Летиция Ки делает прически по собственным эскизам и снимает процесс на видео.

В ее портфолио прически в виде велосипеда, самолета, снеговика, электролампочки. На аккаунт Летиции в Instagram подписаны более 160 тысяч человек.



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