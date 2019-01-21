Опубликованы кадры задержания членов ячейки, собиравшей средства для ИГ*

Арестованы три человека, их задержали по решению суда. Все дали признательные показания.
При обыске у них обнаружили средства связи, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть схему и механизм финансирования террористов на сумму, превышающую десять миллионов рублей.
Возбуждено три уголовных дела о содействии террористам. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по таким делам не зависит от суммы средств, собранных в пользу радикалов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.