Опубликованы кадры задержания членов ячейки, собиравшей средства для ИГ*

Преступники осуществляли свою деятельность в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее, а управляли ими из Сирии.

Арестованы три человека, их задержали по решению суда. Все дали признательные показания.

При обыске у них обнаружили средства связи, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть схему и механизм финансирования террористов на сумму, превышающую десять миллионов рублей.

Возбуждено три уголовных дела о содействии террористам. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по таким делам не зависит от суммы средств, собранных в пользу радикалов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.