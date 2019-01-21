Испытать судьбу: в Коста-Рике прошла необычная коррида

В отличие от традиционной корриды, на бой здесь выходят не профессиональные тореадоры, а любые желающие.

Более 300 человек участвовало в традиционных боях быков, которые ежегодно проходят в Сан-Хосе в Коста-Рике.

Классическая испанская коррида, где быков убивают, в Коста-Рике запрещена, так как здесь исправно действует общество охраны животных. В отличие от традиционной корриды, дразнят быка не профессиональные тореадоры, а смелые любители.

На арену выходит бык, вслед за которым выбегает несколько десятков смельчаков, которые только и делают, что дразнят быка.

Коста-риканские бои с быками зачастую заканчиваются весьма плачевно. Участников, которые добровольно выходят на бой с быками, в Сан-Хосе называют импровизированными тореадорами.