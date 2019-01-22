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Станцевал на прощание: директора школы в Китае могут уволить за нарушение дисциплины

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© Видео Youtube/South China Morning Post

Директор школы пустился в пляс на уроке физкультуры, и теперь ему грозит увольнение.

В Китае директор одной из общеобразовательных школ Чжан Пэнфэй, в нарушение утвержденной государством программы ежедневных гимнастических тренировок, призвал школьников и преподавателей заниматься танцами, сообщает Sputnik Казахстан.

Мужчина пояснил, что такую инициативу он проявил из-за того, что обычная гимнастика, которая ежедневно проводится в школе, скучна. Детям скучно изо дня в день делать одни и те же гимнастические упражнения. Поэтому в новой программе, где вместо гимнастики учащиеся танцуют, в школе перешли в декабре текущего года.

40-летний директор школы и преподаватели разучили танец и стали практиковать его с детьми.

Тем временем пользователи Сети опасаются, что за такой поступок директора школы могут уволить из школы и карьере Чжана Пэнфэя придет конец.

Отмечается, что в Китае программа по тренировочной гимнастике была введена во всех школах в 1951 году. С тех пор зарядка проводилась во всех школьных учреждениях страны. Известно, что полицейские периодически проводят необъявленные рейды в школах, чтобы удостовериться в соблюдении порядка.

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Теги:
Китай


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