Опубликовано видео тушения танкеров в Черном море

Спасатели продолжают работать в районе чрезвычайного происшествия, связанного с пожаром на судах в районе Керченского пролива в Черном море, операция перешла со стадии спасательной в поисковую, ведутся поиски десяти моряков.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник.
Горящие в районе Керченского пролива газовозы ходили под одним из самых "черных" флагов мирового судоходства и, предположительно, принадлежат турецкой компании Millennium Denizcilik Gemi.
На данный момент информации о том, были ли суда и груз застрахованы, обнаружить не удалось.
Спасенных моряков доставили в Керчь.