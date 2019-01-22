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Опубликовано видео тушения танкеров в Черном море

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© Видео Youtube/sochi.com

По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают работать в районе чрезвычайного происшествия, связанного с пожаром на судах в районе Керченского пролива в Черном море, операция перешла со стадии спасательной в поисковую, ведутся поиски десяти моряков.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник.

Горящие в районе Керченского пролива газовозы ходили под одним из самых "черных" флагов мирового судоходства и, предположительно, принадлежат турецкой компании Millennium Denizcilik Gemi.

На данный момент информации о том, были ли суда и груз застрахованы, обнаружить не удалось.

Спасенных моряков доставили в Керчь.

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Теги:
"пожар"


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