Спасти Бэмби: пожарные вытащили погибающего олененка из ледяной воды

Американские спасатели вызволили из ледяной воды олененка, который не смог сам доплыть до берега и мог погибнуть.

Олененок был на волосок от смерти. Животное не смогло самостоятельно выбраться из ледяной воды. На помощь пришли пожарные, которые вдесятером доставали олененка из воды.