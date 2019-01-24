Спасти Бэмби: пожарные вытащили погибающего олененка из ледяной воды

Олененок был на волосок от смерти. Животное не смогло самостоятельно выбраться из ледяной воды. На помощь пришли пожарные, которые вдесятером доставали олененка из воды.
Американские спасатели вызволили из ледяной воды олененка, который не смог сам доплыть до берега и мог погибнуть.
Олененок был на волосок от смерти. Животное не смогло самостоятельно выбраться из ледяной воды. На помощь пришли пожарные, которые вдесятером доставали олененка из воды.
87-летняя аргентинка за год покрыла все тело татуировками.
В Каспийском море одиноко возвышается крепость, которую местные жители прозвали дагестанским форт Боярдом.
Минпромторг России показал процесс создания президентского автомобиля Aurus.
В музее города Таллинн собрана коллекция старых компьютеров, многие из которых до сих пор работают.
Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сообщил, что 29 января состоится заседание коллегии Министерства сельского хозяйства, где примут план работы по лечению ореховых деревьев в Абхазии.
Российские военные в Абхазии с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы дистанционно вывели из строя ударные дроны условного противника.
Хрипс Джопуа с сентября 2015 года до июля 2018 года занимал пост главы администрации Очамчырского района.