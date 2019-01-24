Во все тяжкие: 87-летняя аргентинка покрыла все тело татуировками

Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками, все они "набиты" всего за год. Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года.
87-летняя аргентинка за год покрыла все тело татуировками.
Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками, все они "набиты" всего за год. Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года.
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