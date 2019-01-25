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Уличные бои в Каракасе: сотни тысяч человек вышли на антиправительственные протесты

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Попытка госпереворота в Венесуэле (20)
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© Видео AP

Ранее Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

Столицу Венесуэлы охватила волна беспорядков и столкновений с полицией. Не менее 16 человек погибли в результате стычек.

Сотни тысяч человек вышли на антиправительственные митинги, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя переходным президентом. США заявили о признании Гуаидо.

Мадуро считает себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

К настоящему моменту, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (20)

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Теги:
Венесуэла


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