Уличные бои в Каракасе: сотни тысяч человек вышли на антиправительственные протесты

Столицу Венесуэлы охватила волна беспорядков и столкновений с полицией. Не менее 16 человек погибли в результате стычек.

Сотни тысяч человек вышли на антиправительственные митинги, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя переходным президентом. США заявили о признании Гуаидо.

Мадуро считает себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

К настоящему моменту, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.