В память: кадры салюта у стен Петропавловской крепости

27 января в России прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней.
В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный артиллерийский салют.
27 января в России прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней.
Захватывающие трюки выполняли индийские военные мотоциклисты на параде, посвященном Дню республики в Индии 26 января.
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда.
Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Из всех тигров амурский считается самым крупным подвидом. Это одна из редчайших кошек: животное занесено в Красную книгу России и мира.
Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.
Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове 27 января.
Капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который удерживался на Украине, не выходил на связь с субботу 26 января.