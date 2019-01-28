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В память: кадры салюта у стен Петропавловской крепости

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В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный артиллерийский салют.

27 января в России прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней.

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