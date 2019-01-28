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В небе над Балтикой: кадры перехвата американского самолета-разведчика

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© Видео Минобороны РФ

Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем в понедельник 28 января.

Экипаж российского истребителя приблизился к P-8A Poseidon на безопасное расстояние, после чего иностранная машина удалилась, а Су-27 вернулся на базу.



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