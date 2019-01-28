В небе над Балтикой: кадры перехвата американского самолета-разведчика

Экипаж российского истребителя приблизился к P-8A Poseidon на безопасное расстояние, после чего иностранная машина удалилась, а Су-27 вернулся на базу.
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем в понедельник 28 января.
Экипаж российского истребителя приблизился к P-8A Poseidon на безопасное расстояние, после чего иностранная машина удалилась, а Су-27 вернулся на базу.
В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный артиллерийский салют.
Захватывающие трюки выполняли индийские военные мотоциклисты на параде, посвященном Дню республики в Индии 26 января.
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда.
Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Спектакль "Кавказский меловой круг" с участием актеров Абхазского театра драмы пройдет в Майкопе в среду 30 января.
За прошедшие выходные в Республиканской детской больнице было зафиксировано около ста обращений родителей с заболевшими детьми.
Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.