В небе над Балтикой: кадры перехвата американского самолета-разведчика

Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем в понедельник 28 января.

Экипаж российского истребителя приблизился к P-8A Poseidon на безопасное расстояние, после чего иностранная машина удалилась, а Су-27 вернулся на базу.